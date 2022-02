Cotto e Mangiato ricetta del 15 febbraio 2022: scorze d’arancia candite

Continua l’appuntamento quotidiano con la rubrica di gusto più amata di sempre, Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha oggi deciso di proporre una delle sue solite sane ma gustose ricette. Si tratta delle scorze d’arancia candite. La ricetta è stata presa dall’ultimo numero di cotto e Mangiato, e la presentatrice non avendola mai preparata si diletta in diretta con noi.

La ricetta

La ricetta è semplice da ripetere a casa e richiede pochi ingredienti, oltre che comuni, quali cioè:

3 arance

Acqua e ghiaccio

800 ml di acqua

650 grammi di Zucchero

Cioccolato fondente

Procedimento

Taglia le scorze d’arancia cercando di non prendere la parte bianca del frutto che è molto amara. A questo punto mettile a bagno in un pentolino e porta ad ebollizione. Dopodiché calale per ben tre volte nell’acqua e ghiaccio. A questo punto in un altro pentolino prepara la bagna a base di acqua e zucchero. Quando lo zucchero sarà completamente sciolto, capaci dentro le bucce d’arancia tagliate a strisce e fai cuocere finché non si sara asciugato completamente il composto zuccheroso. Hai adesso due alternative. Una volta fredde potrai sia intingere nello zucchero e mangiarle (dopo aver tolto l’eccesso di bagna ormai condensato) oppure passarle in cioccolato fondente fuso e far raffreddare. In ogni caso gustose, cotto e Mangiato.

