Il libro della giungla, quanti film sono basati sul romanzo di Rudyard Kipling?

Questa sera, su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda il film del 2016 Il libro della giungla, co-prodotto e diretto da Jon Favreau e scritto da Justin Marks.

La pellicola, molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, ha ottenuto l’Oscar nel 2017 per i migliori effetti speciali. Nel ruolo di Mowgli Rajan c’è Neel Sethi, giovane attore newyorkese: all’epoca delle riprese aveva solo 13 anni ma è riuscito comunque a riscuotere un consenso elevatissimo.

Il film è il remake di Il libro della giungla del 1967, diretto da Wolfgang Reitherman, famoso per essere l’ultimo film prodotto da Walt Disney, che venne a mancare durante la realizzazione. Il lungometraggio del 1967 è ispirato al romanzo omonimo del 1894 di Rudyard Kipling, scrittore e poeta britannico famoso anche per un’altra importantissima opera letteraria come Capitani Coraggiosi e vincitore nel 1907 del Premio Nobel per la letteratura.

Il suo romanzo è stato adattato moltissime volte in un’ampia varietà di media: letteratura, musica, teatro, ma anche serie televisive e animate, fumetti, videogiochi, fino ad arrivare al cinema.

Oltre ai due film già citati, infatti, Il libro della giungla di Kipling ha avuto molti altri adattamenti cinematografici: già prima della pellicola di Reitherman erano comparsi sul grande schermo La danza degli elefanti (1937) e Il libro della giungla (1942). Altri film successivi sono Maugli (1973), Rikki-Tikki-Tavi (1975), The White Seal (1975), Mowgli’s Brothers (1976), Mowgli – Il libro della giungla (1994), The Second Jungle Book – Mowgli & Baloo (1997), Mowgli – Il libro della giungla (1998), Il libro della giungla 2 (2003).

Infine, nel 2018 è uscito anche un ultimo adattamento, intitolato Mowgli – Il figlio della giungla, diretto da Andy Serkis: la pellicola mescola live action, motion capture e animazione.

