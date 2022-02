Werther di Massenet, edizione 2019, in onda su Rai 5

Werther è un dramma d’amore assolutamente da vedere. Rai 5 lo ripropone nella storica edizione andata in scena nel gennaio 2019 presso i Teatro La Fenice di Venezia. Dal genio di Massenet l’opera fu diretta musicalmente da Guillaume Tourniaire e la regia è di Rosetta Cucchi

La trama

Per la tra, parliamo della storia struggente di due innamorati, Werther e Charlotte, ma che non si possono sposare. Quest’ultima infatti ha promesso alla mamma in punto di morte che avrebbe sposato Albert. E infatti così fa. Per dovere rinuncia alla tremenda passione con Werther.

Il cast

Nel cast troviamo Jean-François Borras nel ruolo di Werther, al suo fianco Sonia Ganassi bei panni di di Charlotte. Armando Gabba nei panni di Podest), Simon Schnorr neinpanni di Albert, Christian Collia nel ruolo di Schmidt, William Corrò nel ruolo di Johann. E poi ancora, Pauline Rouillard è Sophie, Simona Forni è Käthchen e gli altri figli del borgomastro interpretati dai solisti del Kolbe Children?s Choir, preparati da Alessandro Toffolo. Il Coro del Teatro è istruito da Claudio Marino Moretti.

Ricordiamo che si tratta di un riadattamento in chiave melodrammatica che rende ancora più eloquente la fama dell’opera, emblema della letteratura tedesca. La regia televisiva è a cura di Arnalda Canali

