Chi è Carlo Piazza, il modello considerato la nuova fiamma di Michelle Hunziker?

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto molto rumore. Una separazione, stando ai rumors, provocata da più fattori: caratteri differenti, distanze sempre più marcate, amicizie non condivise e anche litigi causati da alcuni progetti lavorativi. Non poteva più andare avanti, ma è chiaro che 10 anni di matrimonio e due figli rappresentano un periodo di vita molto intenso, difficile da dimenticare.

Tuttavia, fin dall’annuncio della separazione sono cominciate a circolare voci sulla nuova fiamma di Michelle Hunziker. In un primo momento è trapelata l’indiscrezione che vedeva un forte riavvicinamento della famosa showgirl con Eros Ramazzotti, tanto da scatenare anche un certo fastidio in Tomaso Trussardi (“Avrebbe dovuto esserci in altri momenti”, ndr).

Ma le ultimissime voci riportano tutt’altro. L’uomo vicino a Michelle Hunziker non sarebbe il suo storico ex, bensì un modello di 30 anni. Stiamo parlando di Carlo Piazza, che compare effettivamente tra i follower di Michelle Hunziker e che viene indicato da Dagospia come la possibile vera causa della fine del rapporto con Trussardi.

Ma chi è Carlo Piazza? Al momento non si conosce molto del modello, a parte il fatto che lavora tra l’Italia, il Regno Unito e l’Oriente. Secondo Dagospia i due si conoscono bene anche fuori dai social: sarà davvero lui il nuovo partner di Michelle?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui