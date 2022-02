Qual è la storia vera dietro Ero in guerra ma non lo sapevo?

Questa sera, alle ore 21:25, andrà in onda su Rai 1 il film Ero in guerra ma non lo sapevo, diretto da Fabio Resinaro. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 gennaio 2022 e dopo poche settimane viene già trasmesso in prima tv su Rai 1.

Nel cast del lungometraggio troviamo Francesco Montanari, che interpreta il protagonista Pierluigi Torregiani, al fianco di Laura Chiatti, Juju Di Domenico, Alessandro Tocco, Luca Guastini e Pier Giorgio Bellocchio.

Il film è ambientato nella Milano del 1979, dove il gioielliere Pierluigi Torregiani si trova a cena in un ristorante quando ad un certo punto fanno irruzione alcuni rapinatori. Quando uno dei malviventi minaccia con la sua pistola Marisa, la figlia di Torregiani, il protagonista estrae la sua arma: ne seguirà uno scontro a fuoco, con morti e feriti. Un bandito resterà ucciso e per lui comincerà un’odissea, causata soprattutto dal linciaggio mediatico: i Proletari Armati per il Comunismo lo individuano come un “giustiziere borghese e fascista”, simbolo di una classe sociale da eliminare.

Il film di Fabio Resinaro si basa su una storia vera, ovvero sull’assassinio del gioielliere Pierluigi Torregiani avvenuto il 16 febbraio 1979 davanti al suo negozio. Fu proprio una cellula dei P.A.C. ad esplodere i colpi che uccisero Torregiani. La pellicola prende spunto dal libro dall’omonimo libro scritto da Alberto Torregiani, figlio del gioielliere milanese.

