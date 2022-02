Cotto e mangiato ricetta del 16 febbraio 2022: involtini alla lunigiana

Hai mai sentito parlare di involtini alla lunigiana? Tessa Gelisio ci prepara la sua versione. Direttamente dalla Toscana arriva questa gustosa ricetta da rifare facilmente a casa, basta davvero pochissimo. Vediamo insieme come si prepara.

La ricetta

La ricetta che propone oggi Tessa a Cotto e Mangiato prevede i seguenti ingredienti:

400 grammi di erbette

Aglio

Rosmarino

400 grammi di polpa di pomodoro

Sale

4 fette di carne

Mollica di pane

2 uova

4 cucchiai di pecorino

Procedimento

Prendi due padelle e versa olio in entrambe. In una metti l’aglio nell’altra il rosmarino tritata. Nella padella con aglio metti a soffriggere le erbette, mentre con il rosmarino metti a cuocere il pomodoro. Intanto inizia a preparare il composto con cui farcire la carne. In una ciotola mescola la Mollica di pane bagnata e strizzata con due uova e il pecorino. Aggiungi del sale e del pepe a piacere dunque quando la verdura sarà pronta e sarà fredda calala nelle uova. Mescola tutto per bene. Prendi le fette di carne, battile e farciscile con le uova. Chiudi con uno stuzzichino e cala nel pomodoro. Fai cuocere circa una ventina di minuti, il tempo che si dora la carne e poi servi accompagnato da letto di erbette precedentemente avanzate.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui