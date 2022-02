L’Eredità 16 febbraio 2022, Ida alla ghigliottina non indovina la parola misteriosa di oggi

Nella puntata di quest’oggi è arrivata al gioco finale de L’Eredità una nuova campionessa, la laureanda Ida.

La campionessa così nella ghigliottina de L’Eredità di quest’oggi – 16 febbraio 2022 – s’è ritrovata con un bottino di 37.500 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Difendere

Temperatura

Tempo

Tasto

Assoluto.

Dopo aver riflettuto per il minuto, Ida – non troppo convinta (come immediatamente dichiarato dopo aver confermato che da casa è sempre più facile) – ha scritto la sua parola: Numero.

Ma la parola scelta dagli autori quest’oggi era un’altra: Record.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Difendere un Record – come devono fare i campioni dopo averne stabilito uno.

Temperatura Record – quando c’è troppo caldo o troppo freddo.

Tempo Record – come quello che si registra ad esempio su pista quando un atleta ottiene un ottimo risultato.

Tasto Record – quello che un tempo si utilizzava per registrare in casa le musicassette.

Record Assoluto – come ad esempio un primato mondiale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui