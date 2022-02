GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 37: “E sono ancora qua… Eh già…”

Ma ragazzi è tornato il man del game! Una sorpresona che nessuno sapeva tra l’altro. In casa lo sapevano da una settimana perché qualcuno gliel’aveva gridato da fuori ma Signorini imperterrito a parlare di stupore.

Comunque il Man era super carico, chissà quanti energizzanti ha preso per caricarsi per bene allo show. Lui è palesemente entrato perché Delia è andata fuori copione, ne ha combinate due o tre che l’hanno fatta scendere di gradimento e quindi ora sistemerà lui le cose. ;a io sono morta dal ridere quando Signorini ha detto: “Non saranno molto contenti gli altri concorrenti del rientro di Alex in casa perché tra l’altro è uno squalificato. Chissà come la prenderanno”. Eh Alfonso come vuoi che la prendano? Nel c*** come noi che guardiamo. Io fossi in Signorini avrei paura per le macumba dei concorrenti squalificati nelle altre edizioni sinceramente. Fatto sta che è realtà: il Man è tornato e noi tutti Muti a guardare.

Delia ha fatto una figura pessima con Jessica, non tanto per il bacio con Baru’, perché come ha detto anche la Sélassie non sono fidanzati quindi può fare quel che vuole, ma per il fatto che è entrata come la paladina delle donne, quella che sbandierava la solidarietà femminile e poi? Dici che hai fatto apposta a ferire una persona perché lei in confessionale ha detto che non meritavi la finale? Beh per me questa è cattiveria. Ieri in puntata oltre ad aver ribadito che lo ha fatto apposta per ferire Jessica le ha pure detto che se lo meritava… Che esagerazione, manco fosse andata a letto con suo marito….. Opss…

Ci rendiamo conto che se la prende così per un confessionale di Jessica ma è diventata amica dell’amante del marito? Capite la follia? Adoro.

Nathaly mi è piaciuta molto nel confronto con l’ex,che ricordo benissimo mentre le metteva le corna con una tentatrice. Ma la faccia tosta di presentarsi? Che poi manco stavolta ha fatto un figurone eh… Ho amato quando ha detto “Hai detto cose pesanti,h o tre figli a casa che guardano” e lei gli ha risposto “Non ci hai pensato però ai figli quando te la facevi con una ventenne in tv”. Asfaltato! Grazie puoi tornare da dove sei venuto.

Al televoto per eleggere il secondo finalista ci sono Katia, Soleil e Lulù, io che amo il trash (non so se ce l’ho mai detto) voterò tutta la vita Lulù perché come fa impazzire tutti lei, nessuno mai.

Per oggi è tutto alla prossima, baci velenosi

