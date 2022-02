Cristina D’Avena fa impazzire tutti. E che siparietto a ‘Stasera tutto è possibile’

Che siano tutti pazzi per Cristina D’Avena, pare abbondantemente assodato.

E non come cantante / artista, sebbene abbia segnato un’intera generazione con le sue sigle dei cartoni animati, ma come donna giacché dall’avvento dei social (e in particolar modo di Instagram) è divenuta un vero e proprio sex symbol.

Ogni post su Instagram è un tripudio di commenti più o meno simpatici, più o meno volgari, più o meno cringe.

Lo segnala in un video di qualche giorno fa un utente.

Il video è il seguente

Il commento dell’utente: “I commenti cringe sono già arrivati?”

E i commenti cringe erano già presenti in gran quantità.

Giusto per citarne un paio:

“CHE BOMBOLONI CRI ???… ESCILE. PUFFALE… E FAMMELE PUFFARE ??????????”

“che giberne madonna dell incoroneta!”

Ma di Cristina D’Avena s’è parlato anche per un siparietto ht nel corso di ‘Stasera tutto è possibile’.

E lo ha raccontato Dagospia:

“Chi ieri sera si aspettava di assistere a un semplice show di intrattenimento su Rai 2, ha dovuto fare i conti con Cristina D’Avena che ha attizzato i telespettatori di “Stasera tutto è possibile”. E’ stata lei, la regina delle sigle per fanciulli, a trasformare un gioco innocente in un soft porn. La cantante si è cimentata nel “Cookie Face” che consisteva nel riuscire a prendere in bocca un biscotto appoggiato sulla faccia”.

Cosa ne è emerso sono delle scene quantomeno equivocabili, soprattutto se screenshottate come nel caso dell’articolo di Dagospia (o dell’immagine in evidenza).

Chissà quali commenti cringe saranno partiti, dai telespettatori da casa.

