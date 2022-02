Due pesi e due misure: Soleil sbotta nella casa. Cosa è successo? Le parole incriminate

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge, in seguito alla puntata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha sparato a zero contro Nathaly Caldonazzo, sfogandosi con il gieffino Alessandro Basciano sanzionato dal reality show. L’italo-americana, fresca di rottura con Alex Belli, ha dichiarato: “Mi dispiace perché qua dentro ne ho sentite di robe io. Quando io dissi una parola, molto più chiara, mi è stato fatto un caso tanto che ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggi Nathaly l’ho sentita dire lo stesso e loro non hanno nemmeno menzionato la cosa, quindi. Non avrebbero dovuto dare peso neanche alla mia allora”.

I fatti che contesta Soleil

Scendendo nei particolari, Caldonazzo si era rivolta a Jessica Selassié affermandole: “Urla come una scimmia”. Questa frase somiglia molto a quella che aveva pronunciato Soleil nei riguardi di Ainett Stephens e che il programma e Alfonso Signorini avevano stigmatizzato bollando quelle parole come razziste da diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dalla sua, non si è lasciata sfuggire l’occasione per attaccare.

Lo sfogo di Soleil

Nella notte Sorge ha detto: “Il discorso è che non è stato detto niente a Nathaly quando ha detto a Jessica che stava urlando come una scimmia. Ti ricordi quando l’ho fatto io allo stesso modo? Ho chiarito e ho spiegato che in quel caso non era proprio palesemente riferito al modo. Erano più persone, era tutt’altra situazione e ok, ma è stato fatto un caso pesantissimo tra l’altro”. L’italo-americana ha aggiunto: “Io mi sono sentita morire dentro. Io lotto contro la diversità. Nulla di concreto di messaggi della mia vita è stato raccontato. Ma sti ca**i io li ho vissuti non mi serve che vengano raccontati. Ma mi chiedo perché di altre persone le hanno raccontate e a me niente di questa roba? Oggi Nathaly al GF Vip dice così e non le viene detto niente di quella parola”. Infine ha concluso il suo discorso affermando: “Mi auguro che abbia avuto la mia stessa intenzione, ovvero che l’abbia detto nel senso di urlare. Assolutamente. Ma comunque anche io lo dicevo in quel modo li ma mi avete montato il caso dentro e fuori il GF Vip. Perché a me è stato dato un peso e all’altra no? Quando dissi a Gianmaria ‘come gli scarafaggi, non muori mai’ anche lì e stato fatto un caso. Anche no grazie. Soprattutto quando qui dentro vengono dati due valori diversi”.

