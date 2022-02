L’Eredità 18 febbraio 2022, Ida torna alla ghigliottina ma non indovina la parola misteriosa

Nella puntata di quest’oggi – 18 febbraio 2022 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Ida, già campionessa in precedenti puntate.

La campionessa nella ghigliottina de L’Eredità di quest’oggi s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 20.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Ignorante

Latte

Teca

Veloce

Bao.

Dopo aver riflettuto durante il canonico minuto, Ida ha scritto la sua parola: Capra.

Ma sin da principio, nuovamente, non è parsa molto convinta – tant’è che ha dichiarato subito: “Anche stasera, insomma, non è che mi convinca molto”.

E Ida a ben donde non era convinta giacché la parola scelta dagli autori quest’oggi era un’altra: Panino.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Panino Ignorante – inteso come il panino con dentro di tutto (“anche una gomma vecchia di una macchina”, ironizza Insnna).

Panino al Latte – il più preferito dai bambini e nelle feste delle elementari.

PaninoTeca – il luogo dove, per l’appunto, si mangiano i panini (ignoranti o al latte che siano).

Panino Veloce – quello che si mangia quando non si ha troppo tempo per preparare manicaretti.

Panino Bao – il panino cinese cotto a vapore.

