Drusilla Foer nuovo programma in prima serata su Rai 1: ecco cosa sappiamo

La performer Drusilla Foer sarà impegnata in un nuovo programma su Rai 1: ecco le date e chi l’affiancherà

Drusilla Foer, personaggio creativo nato dall’ispirazione di Gianluca Gori (questo il suo vero nome) è diventato popolare grazie a Chiambretti e ora acclamato grazie alla sua partecipazione come co-conduttrice a Sanremo 2022 assieme a Sabrina Ferilli. Dopo quest’esperienza, sono arrivate succose novità per la performer: stando a Dagospia, sarà protagonista di un programma in prima serata su Rai 1.

Il format sarà previsto per venerdì 1 e 8 aprile e si chiamerà Ci vuole un fiore con la produzione di Ballandi. E’ una trasmissione piuttosto particolare e del tutto nuova per la Rai, poiché tratterà di tematiche green e legate all’ecosostenibilità. Non mancheranno i comici e musicisti come ospiti e una parte dedicata al Pianeta Terra. Ad affiancare la Foer alla conduzione, ci saranno il comico Nino Frassica e il cantautore Francesco Gabbani. Quest’ultimo era già stato confermato settimane fa.

Nel frattempo Drusilla è impegnata nel tour teatrale Eleganzizzima, anche questo di grande successo da parte del pubblico e della critica. Si tratta di una serie di spettacoli in cui la performer racconta i suoi aneddoti divertenti e ricordi intensi della sua vita.

