Chi è Noemi Bocchi, il nuovo flirt (smentito) di Francesco Totti?

Ecco chi è Noemi Bocchi, la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti

Sarebbe crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e a quanto pare lui starebbe frequentando un’altra donna. A rivelarlo è stato La Repubblica, che dopo una smentita da parte di fonti vicine alla coppia, ha fatto sapere che ci sarebbe una donna dai capelli lunghi e biondi molto somigliante alla Blasi che avrebbe fatto capitolare l’ex capitano giallo rosso. Si tratterebbe di Noemi Bocchi, appassionata di calcio e di padel.

Laureata in Economia, è appassionata di sport e non a caso sarebbe stata avvistata durante una partita Roma-Genoa, disputata il 5 febbraio all’Olimpico di Roma. E’ separata in quanto è già stata sposata con Mauro Caucci, l’imprenditore e dirigente del Tivoli Calcio. Stando a quanto riporta Dagospia, Noemi condividerebbe la passione per il padel con Francesco Totti, con cui avrebbe iniziato una relazione due mesi fa. Una frequentazione che sarebbe però uscita allo scoperto solo quando lei sarebbe fuggita da una festa di un locale per raggiungere l’ex calciatore, vittima di un incidente d’auto. Niente di grave, come riporta La Repubblica, ma potrebbe un altro indizio in più sull’indiscrezione sulla presunta crisi matrimoniale.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram, nella quale si mostra con una linguaccia. Un segno in codice che secondo gli utenti di Twitter, potrebbe significare che la conduttrice vorrebbe mettere a tacere una volta per tutte il gossip.

Poche ore fa, è intervenuto Totti su Instagram, nel quale ha smentito categoricamente le voci sulla presunta crisi con la moglie. “In queste ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia” ha esordito così l’ex capitano della Roma piuttosto risentito. “Non è la prima volta che mi succede di smentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti quelli che scrivono queste cose di fare attenzione, perché ci sono dei bambini di mezzo e i bambini vanno rispettati” ha poi aggiunto Totti. “E siceramente mi sono stancato di dover smentire” ha infine chiosato il diretto interessato.

