Cotto e Mangiato ricetta del 22 febbraio 2022: fusilli al pesto di cavolo nero

Da buona amante della Toscana, Tessa Gelisio ha deciso di proporre una ricetta con un ingrediente tipico di questa regione. Oggi nella sua cucina, per il pubblico di Cotto e Mangiato, ha preparato dei fusilli al pesto di cavolo nero. Ecco come si preparano.

La ricetta

Per preparare questo primo piatto davvero molto semplice avrei bisogno dei seguenti ingredienti:

300 grammi di Fusilli integrali

300 grammi di cavolo nero

40 grammi di pecorino

30 grammi di formaggio grattugiato

20 grammi di pinoli

Mezzo spicchio d’aglio

Olio

Procedimento

Prendi le foglie del cavolo nero e puliscile privando della parte dura posta al centro. Lessa in acqua salata e lascia cuocere. Quando saranno pronti, versa in una ciotola. Aggiungi il pecorino e il formaggio grattugiato. Dunque i pinoli e lo spiccchio d’aglio e mixa. Dovrai ottenere una crema bella corposa. Ovviamente all’occorrenza aggiungi anche un filo d’olio. A questo punto versa in una padella per tenere bello caldo. Metti a bollire dell’acqua e cala i Fusilli. Fai cuocere al dente perché si prosegue con la mantecatura in padella. Scola e versa i fusilli in padella. Manteca per bene con il pesto di cavolo nero in precedenza ottenuto e lascia che il tutto si insaporisca. Servi ancora cocente, con l’aggiunta di una spolverata di formaggio grattugiato.

