C’è Posta per Te, come partecipare al programma della De Filippi?

Tutti i programmi condotti da Maria De Filippi riescono ad ottenere un grande seguito da parte dei telespettatori. Non è da meno C’è Posta per Te, che fa registrare anche quest’anno ascolti molto importanti grazie al mix tra le storie divertenti e quelle struggenti, spesso nel tentativo di rimettere pace tra familiari, amici e partner, senza dimenticare le piacevoli improvvisate di qualche personaggio famoso.

Proprio in virtù di questo gradimento così elevato, sono in molti a chiedere come fare per poter partecipare al programma condotto da Maria De Filippi e raccontare in tv la propria storia, ritrovare un amore perduto, fare pace con il proprio papà o la propria mamma o magari fare una sorpresa ad una persona amata consentendole di incontrare il proprio idolo.

Partecipare è molto semplice: tutto ciò che bisogna fare è compilare il form con i dati richiesti sul sito www.mariadefilippi.mediaset/ce-posta-per-te. Una volta completata la compilazione del form, si procede all’invio della richiesta.

Tuttavia esistono anche delle modalità alternative. Chi vuole raccontare la propria storia a C’è Posta per Te può telefonare allo 06/37352900, oppure può mandare un fax allo 06/37351988.

Infine, la propria storia può essere raccontata anche scrivendo una lettera al seguente indirizzo: CASELLA POSTALE 12334 – CAP 00135 – ROMA BELSITO.

