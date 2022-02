Il turco in Italia, su Rai 5

Prossima opera in onda su rai 5 è Il turco in Italia. Si tratta Si tratta di un’opera di Rossini, proposta nella versione scaligera risalente al 1958. Questa particolare edizione è andata in scena con l’impegno del regista Franco Enriquez mentre a dirigere l’orchestra c’è il maestro Nino Sanzogno. Si tratta di uno storico adattamento televisivo da vedere assolutamente nel mercoledì mattina di Rai 5.

La trama

La protagonista della storia è Zaida, che accusata ingiustamente di infedeltà è stata rinchiusa nel serraglio, lontana dal promesso sposo Selim. La giovane riesce a scappare e arriva a Napoli. Qui viene ospitata in un campo profughi, dove fa la conoscenza di Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa. Mentre si trova lì arriva anche Don Geronio, anziano signorotto, che non riesce piu a soddisfare la passione della moglie Fiorilla e di cui, non a torto, ne sospetta il tradimento. È proprio il poeta a dire a Zaida che a Napoli sta per arrivare un turco che potrebbe aiutarla a ritrovare l’amato, ignaro che egli è proprio Selim.

Il cast

Sul palco vedremo, ad interpretare Il turco in Italia, attori del calibro di Sesto Bruscantini, Graziella Sciutti, Franco Calabrese. E poi ancora, Agostino Lazzari, Scipio Colombo, Renata Mattioli, Florindo Andreolli.

