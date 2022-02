Cotto e Mangiato ricetta del 24 febbraio 2022: polpette di pesce

Stanchi della solita ricetta classica? Stavolta Tessa ha in serbo per noi un piatto gustoso e sfizioso. Un modo come un altro per convincere anche i più piccoli a mangiare pesce. Si tratta infatti delle polpette di pesce in umido. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per preparare queste polpette di pesce in umido, ti serviranno i seguenti ingredienti, ovvero:

300 grammi di patate

olio

aglio

500 grammi di pomodoro

150 grammi di erbette

500 grammi di polpa di pesce bianco

2 uova

40 grammi di formaggio grattugiato

pangrattato

farina

Procedimento

Taglia a tocchetti le patate e mettile a lessare. Intanto prepara due padelle con olio e aglio. In una metti a cuocer il pomodoro, nell’altra salta le erbette tagliuzzate. Quando le patate saranno pronte schiacciale in una ciotola, aggiungi le erbette, e la polpa di pesce sminuzzata. Amalgama il tutto aggiungi le uova, il formaggio e un pò di pangrattato e farina per rendere il composto più denso. Fai la forma delle polpette e friggi in abbondante olio di semi, almeno cinque minuti per lato. Quando saranno fritte, calale nel sugo ormai cotto e tieni sul fuoco il tempo che i sapori si mescolino a dovere. Quando sono pronte, spolverata di prezzemolo tritato, et voilà cotto e mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui