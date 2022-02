GF Vip, Alex Belli e il video alla D’Urso per rispondere alle critiche: ecco cosa ha detto

Alex Belli, dopo essere rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, in qualità di ospite, è riuscito nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022. Inizialmente, sarebbe dovuto restare nel loft di Cinecittà per due settimane, ma nella diretta di qualche giorno fa, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’uscita dell’attore. L’emiliana pensava di avere più tempo a disposizione, tanto che aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con Delia Duran. “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare. Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha affermato Alex Belli.

Alex Belli e il video per Pomeriggio 5

La modella venezuelana, interrogata dal conduttore del reality show, non ha voluto seguire il suo uomo: “Io mi sento più sicura di me stessa, sono super felice che mi avete dato l’opportunità di confrontarmi con i miei mostri e le mie incertezze. Voglio rimanere per me”. Quindi, Alex Belli è di nuovo fuori dalla casa del GF Vip 6 e, di conseguenza, attivo sui social. Di lui si è parlato nel programma ‘Pomeriggio 5’.

Nella puntata del 23 febbraio, Barbara D’Urso ha mostrato un video in cui Alex Belli suona il pianoforte scatenando le opinioniste in studio. “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”, ha affermato, ad esempio, Enrica Bonaccorti. Inoltre, Rosanna Cancellieri ha detto: “Ma chi gli scrive i testi? Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!”.

Altri commenti al vetriolo non si sono fatti attendere contro l’ex gieffino: “Ma è playback?”, “Guarda che espressione intensa”, “Il cagnolino per ottenere like!”, “Alla fine si scopre che a suonare in realtà è il cane!”. L’attore non è stato in silenzio ed ha replicato attraverso il suo account ufficiale Instagram con un video in cui suona e canta ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti: “Barbara ti dedico un pezzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste”.

Le nostre analiste sono convinte che Alex Belli stia suonando in playback. Scoppia il PIANO GATE! ??#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/M84Wejw1fM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2022

