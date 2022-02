È sempre mezzogiorno, come fare per partecipare al quiz?

E’ sempre mezzogiorno è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori italiani. Tutti i giorni, infatti, la trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai 1 propone nuove e gustosissime ricette, che ognuno può preparare facilmente a casa propria, alternando il tutto con momenti di svago e leggerezza assieme al pubblico.

Proprio in virtù del grande apprezzamento che riscuote il programma condotto dalla Clerici, sono in molti a domandarsi quali siano le modalità per poter partecipare alla trasmissione. La strada più semplice consiste nel telefonare al numero 06 45789090, al quale risponderà una voce automatica: tutto ciò che bisogna fare è seguire attentamente le istruzioni per diventare protagonista di E’ sempre mezzogiorno e partecipare ad uno dei giochi del programma.

Si potrà quindi partecipare in diretta al gioco che invita ad indovinare la parola misteriosa o il numero di fiori sul bonsai, ma anche al gioco della pentola o padella.

In alternativa, per chi non volesse utilizzare la telefonata per partecipare allo show, ci si può prenotare al sito internet www.giocherai.it, cliccando su Giochi Telefonici e successivamente su E’ sempre mezzogiorno, compilando poi tutti i dati necessari per giocare. Una volta completati tutti i passaggi, non resta che attendere la chiamata da parte degli organizzatori del programma. Va ricordato che i dipendenti Rai, così come i parenti dei dipendenti Rai, non possono partecipare al gioco.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui