GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 39: “Il man è uscito dal game!”

E niente. Senza preavviso, senza darci il tempo di metabolizzare la notizia e senza darci il tempo di vestirci a lutto, lunedì il man è uscito dal game…

Manco Alexman sinceramente se lo aspettava vista la faccia ma lunedì, dopo averlo spremuto per cinque mesi, lo hanno silurato. Lui che si era preparato la scena delle fedi scambiate in love boat tra lui e Delia, niente, sparato fuori col cannone e arrivederci e grazie. Va beh, non è che non lo vediamo più eh… Oggi già farà un confronto con Soleil ne sono sicura.

Lunedì – inoltre – ho imparato una cosa nuova alla mia veneranda età: se avete delle negatività con qualcuno, limonatelo! L’hanno detto Soleil e Delia eh, mica pizza e fichi. Quindi da oggi, un vicino vi stressa? Giù di limone. Un amico vi tradisce? Limonatelo. Un collega vi fa una cessata? Il limone è l’unica soluzione!

Ma poi, dallo studio gli davano pure corda. Dai su facendo i seri,nessuno è scandalizzato dal bacio tra due donne, fa davvero pietà la strumentalizzazione che ne hanno fatto. Queste non si possono vedere e limonano? Ma dai! Penso che sia la cosa più imbarazzante che ho visto in 20 anni di GF.

Io amo i Jeru’ (Jessica e Baru’) sapevo di non essere una visionaria e da lunedì chi ancora dice che non si piacciono, è un falso. Ecco. 20 anni di GF e ho sempre detestato le coppie, quest’anno non so cosa mi sia successo ma questi due mi hanno intrappolata nella loro rete! Maledetti!

Nei giorni in cui è stato in casa Alex l’unico che ha avuto le palle di dirgli in faccia, testuali parole, “sei un co****ne, non mi sei piaciuto, hai fatto un teatrino che non mi piace” è stato Davide. In puntata non è stato mostrato e gli altri concorrenti non lo sanno perché non gliel’ha gridato davanti a tutti, non ha fatto uno show ma lo ha preso da parte in piscina. Sono stata la prima a dire che era diventato un comodino, lunedì però ha ripreso un sacco di punti. Soleil lo ha nominato e lui le ha dichiarato guerra. Katia finalmente in nomination sicuramente uscirà anche se il fandom di Soleil la vorrebbe salvare… Katia che si è parata il sedere facendo lunedì sera un appello al pubblico a non salvarla perché è stanca e vuole uscire: Katia non c’è bisogno che ce lo dici, che nei pochi televoti che hai fatto ci siamo già espressi in maniera molto chiara. Prepara le valige che torni dal tuo amato Ciuffi.

Ricapitolando in nomination ci sono Katia,Davide e Nathaly ecco. Io ora vado a limonarmi il vicino che mi ha rigato la macchina. Via le energie negative!

Alla prossima, baci velenosi a tutti!

