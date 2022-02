“Perché sono qui?”: momento culto durante il quiz di È sempre mezzogiorno

Momento cult durante la puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, programma della tarda mattinata di Raiuno condotto da Antonella Clerici.

Durante il canonico quiz del programma, Antonella Clerici ha dovuto far fronte ad un inaspettato fuori programma.

Va per rispondere ad una telefonata quando la telespettatrice all’altro capo del telefono le dice: “Veramente io ero in linea per giocare con i Fatti Vostri (programma in onda allo stesso orario su Raidue, ndr), perché sono qui?”

Pronta la risposta della Clerici, abile a non farsi trovare spiazzata: “Non lo so, adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo”.

Come riportato da Dagospia – che è stata frattanto la prima realtà a riportare questo momento culto – non è la prima volta che accade un siparietto del genere.

La spiegazione è presto data: il centralino – che gestisce le chiamate che giungono ad un unico numero – farebbe confusione, passando alla Clerici le chiamate destinate a Salvo Sottile.

Ad ogni modo, per sapere come partecipare ad entrambi i quiz – di seguito vi proponiamo i post ad hoc in cui abbiamo scritto con le indicazioni corrette per partecipare ai quiz di E’ sempre mezzogiorno e de I fatti vostri.

LEGGI ANCHE => I Fatti Vostri, quale numero per partecipare al gioco con Magalli? (cambia poco per partecipare a quello con Sottile, padrone di casa da quest’anno dello storico programma della mattinata di Raidue)

LEGGI ANCHE => È sempre mezzogiorno, come fare per partecipare al quiz?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui