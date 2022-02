Perché non va in onda Doc – Nelle tue mani giovedì 24 febbraio 2022? Quando tornerà in onda?

Continuano i cambi di programmazione nella tv italiana.

E così, dopo le molteplici modifiche di palinsesto in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, accade lo stesso in occasione dell’evento (ben più grave) che sta scuotendo il mondo da stamane, con l’intervento russo in terra ucraina.

E così quest’oggi, giovedì 24 febbraio 2022, in primo luogo cambia la programmazione della prima serata di Rai 1.

E se sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata di ‘Doc – Nelle tue mani’ (fiction con Luca Argentero che raccoglie ascolti importantissimi: oltre 6 milioni a puntata, con uno share sempre intorno al 30%) invece verrà trasmesso uno Speciale Tg1 sulla guerra in corso ad est del nostro continente.

L’annuncio è arrivato stamane attraverso il profilo ufficiale su Twitter della prima rete Rai.

Ma quando vedremo la puntata prevista per oggi di ‘Doc – Nelle tue mani’ (serie giunta alla sua seconda stagione, ricordiamo)?

L’ipotesi maggiormente plausibile è che la fiction che vede protagonista Luca Argentero torni in onda regolarmente a partire da giovedì prossimo (3 marzo 2022).

Difficile comunque prevedere alcunché, così come non è difficile prevedere se gli altri canali prevedano cambi di programmazione per offrire ai propri telespettatori notizie aggiornate dal fronte di guerra.

Sembra che la rete ammiraglia della concorrenza (Canale 5) proseguirà invece con la propria canonica programmazione, offrendo così una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip.

Una scelta che ha fatto indignare diversi utenti proprio su Twitter (e proprio ai margini del succitato cinguettio della Rai):

Con tutto il rispetto per quello che sta succedendo.

#DocNelleTueMani2 no e il #GrandeFratello si ?? Siete ridicoli!

