Cake star a Brindisi: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25, andrà in onda su Real Time la terza puntata stagionale di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, lo show condotto dalla frizzante Katia Follesa e dal pasticcere superstar Damiano Carrara.

Come sanno bene gli appassionati del programma, Cake Star – Pasticcerie in Sfida va alla ricerca dei migliori pasticceri nelle varie città italiane e li fa sfidare tra loro. In ogni puntata si danno battaglia tre pasticcerie, che vengono valutate dai giudici in base alla location, al cabaret di paste e al “pezzo forte”: ogni pasticceria potrà contare sul proprio “cliente abituale”, che proporrà ai giudici i suoi dolci preferiti e darà un’importante mano alla sua pasticceria di fiducia per consentirle di guadagnare 5 stelle.

Nella puntata di stasera Katia Follesa e Damiano Carrara si recheranno a Brindisi. Il primo concorrente è Fabio, titolare della pasticceria “Dolci Creazioni”, che si distingue per un tratto molto moderno. Fabio non ci gira intorno: “Io col cioccolato ci faccio l’amore, tra i miei dolci uno si chiama orgasmo”. La cliente abituale è Claudia.

Il secondo concorrente in gara è Carlo, che invece propone le delizie della sua pasticceria “Peccato di Gola”, con cliente abituale Mariana. Carlo è famoso per il canto: non a caso è soprannominato “l’ugola d’oro”.

Infine, il terzo concorrente della puntata di stasera è Serena, titolare della pasticceria “Cosma”: il suo pezzo forte è il Pasticciotto, ma l’intero ricettario di famiglia (che ha oltre 100 anni) è ricco di prelibatezze. Il cliente abituale è Pasquale.

