Ciro in Babilonia, in onda su Rai 5

Ciro in Babilonia è il dramma musicale diviso in due atti proposto nel venerdì mattina di Rai 5. Il palinsestonpropine la versione andata in scena al teatro di Pesaro nel 2012. Tale allestimento ha visto impegnati il talentuoso regista Davide Livermore. Curano scene e luci Nicolas Bovey e costumi Gianluca Falaschi. L’aspetto video è di D-Wok

Il cast

Nel cast troviamo il tenore Michael Spyres nel ruolo di Baldassarre; il contralto Ewa Podles nel ruolo di ciro; il soprano Jessica Pratt veste i panni di Amira. A completare il cast Carmen Romeu nel ruolo di Argen), Mirco Palazzi nel ruolo di Zambri, Robert McPherson nel ruolo di Arbace e Raffaele Costantini nel ruolo di Daniello. Orchestra e Coro sono quelli del Teatro Comunale di Bologna.

La trama

Ciro in Babilonia è la storia che trae ispirazione dal racconto biblico del banchetto sacrilego di Baldassarre re degli Assiri. Quest’ultimo infatti mesce in vasi sacri sottratti al tempio di Gerusalemme. Dio lo maledice e permette al re di persia liberale e benevolo nei confronti del popolo ebraico, di conquistare il regno di Baldassarre. Questo specifico allestimento trae ispirazione da una vecchia versione della vicenda andata in onda sullo schermo di un cinema muto. In tal modo l’opera assume tinte da kolossal storico.

