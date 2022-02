Lucia Annunziata e Di Bella nella bufera dopo il fuorionda: ‘Ucraini badanti, cameriere e amanti”

Bufera dopo lo scrivolone della giornalista del tg 3 e del suo collega sul popolo ucraino

Tremenda gaffe al Tg 3, in onda alle 16 del 24 febbraio 2022, dopo lo scoppi della guerra tra Russia e Ucraina. A condurre il giornalista Mario Franco, con ospiti in studio Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Nel corso del collegamento del tg 3 all’esterno dell’ambasciata russa a Roma mentre Enrico Letta ha organizziato un sit di protesta contro la guerra, i due giornalisti si sono lasciati andare in commenti piuttosto spiacevoli che hanno indignato i telespettatori.

“Centinaia di camerieri e badanti” pare pronunciare Annunziata nel fuorionda del TG 3. “E amanti” avrebbe fatto eco una voce maschile ( che parebbe Di Bella) in studio presente allo speciale del TG 3 sul conflitto tra Russia e Ucraina. Le espressioni che farebbero riferimento al popolo ucraino sono state immediatamente criticate dai telespettatori su Twitter.

“Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità di specificare che si tratta di “migliaia e migliaia di cameriere e badanti” (e un altro ospite aggiunge “amanti”). Una roba indecente” ha commentato qualcuno condividendo il video dell’accaduto.

"Cameriere, badanti" "E amanti"

“Cameriere, badanti” “E amanti”

Mi segno questo dialoghetto come alternativa al dito in gola quando ho bisogno di vomitare

#Annunziata #DiBella



In Italia sono presenti più di 230mila cittadini ucraini: molti hanno studiato alla ricerda di un futuro migliore e si sono adattati anche a svolgere lavori umili per guadagnarsi da vivere. Per il momento tutto tace e non è arrivata nessuna replica da parte di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella in queste ultime ore.

