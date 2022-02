L’Eredità 25 febbraio 2022, Alessio non indovina la parola alla ghigliottina (con beffa)

Nella puntata di quest’oggi – 25 febbraio 2022 – è tornato al gioco finale de L’Eredità il più volte campione Alessio, da Roma.

Il giovane campione, alla sua ennesima ghigliottina de L’Eredità, s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 35.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Scatto

Occhio

Gira

Portiera

Martellata.

Dopo aver riflettuto Alessio ha scritto Molla, dopo aver spiegato che – tra le altre opzioni – aveva valutato anche Dito.

E, stavolta, è giunta la peggiore delle beffe giacché la parola scelta dagli autori era proprio Dito.

Queste le spiegazioni di quest’oggi (che mostrano la verve un po’ sadica degli autori di quest’oggi):

Dito a scatto è un disturbo discretamente fastidioso, quando si blocca un dito in posizione piegata a causa dell’infiammazione di un tendine.

Dito nell’occhio, è qualcosa che nessuno mai vorrebbe – anche metaforicamente significa qualcosa dii sgradevole.

Giradito è un tipo di infezione al dito.

Dito nella portiera, è un tipo di incidente che può accadere (e fa male, e come se fa male).

Così come la Martellata sul Dito, incidente domestico assolutamente poco simpatico (sebbene costituisca una nota gag comica)

