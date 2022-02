Oroscopo di Paolo Fox dal 28 febbraio al 6 marzo, previsioni della settimana

Il mese di febbraio si conclude agli inizi della settimana. Vediamo insieme come comincia il mese di marzo con i consigli delle stelle. È di seguito riportato l’oroscopo di Paolo Fox per ogni segno zodiacale.

Ariete

Momento d’oro in amore grazie al pianeta Venere che torna a sorriderti. Le stelle però ti invitano ad allontanare chi ha tracito la tua fiducia. Cerca di guardarti attorno.

Sul lavoro, presto potrebbe arrivare una riconferma: Saturno è in buon aspetto e la situazione è favorevole!

Toro

Non è proprio momento clou per te. Chi ha una storia deve decidere se proseguire o darci un taglio. Insomma è giunto il momento di far chiarezza nel proprio cuore e capire cosa si desidera.

Sul lavoro, bisogna fare una scelta e fare i conti con dei cambiamenti: occhio perché il mese di marzo non è ottimo per le finanze, meglio non essere frettolosi!

Gemelli

In amore gira tutto in positivo grazie a Venere che ti sorride. Se sei single hai tutte le certezze dalla tua parte per iniziare una storia.

Sul lavoro, stai cercando di recuperare terreno: un accordo verrà rinnovato? La domanda è lecita perché dovrai fare i conti con dei piccoli problemi, dispute da risolvere!

Cancro

Non è un bel momento in amore perché c’è bisogno di chiarezza. I single possono fare nuovi incontri, speciali. Frequenta so.o persone positive ed allegre.

Sul lavoro, bisogna fare scelte importanti: nell’aria si respira un cambiamento. Avete intenzione di non rinnovare un contratto/accordo?

Leone

A volte le storie più belle nascono per caso. E infatti il mese ti porterà piacevoli situazioni. Se si crea una situazione che non ti piace chiudi la storia prima del tempo.

Sul lavoro, il quadro è positivo: cerca di non stancarti troppo perché potresti dare tanto e ricevere poco!

Vergine

Momenti belli in amore grazie al favore di Venere. Se sei single forse non cerchi una storia, ma se ti piace qualcuno fatti avanti prima del tempo.

Sul lavoro, forse qualcosa in vista del futuro è già arrivato: occhio solo a un possibile rinnovo!

Bilancia

Ci sono dei cambiamenti nei tuoi sentimenti. Forse devi provare a ritrovare il buon senso e soprattutto a selezionare le persone che frequenti.

Sul lavoro, cerca di guardare al futuro con serenità: non buttare tutto all’aria anche se stai facendo i conti con comunicazioni poco piacevoli. Bisogna essere costanti e determinati: è questa la carta vincente!

Scorpione

Amore vuol dire do ut des, e tu non ricevi mai abbastanza. Nonostante questo ti suggeriamo di evitare tensioni, e stare sereno almeno nella prima parte della settimana.

Sul lavoro, ti senti sotto accusa e le prime due giornate della settimana saranno agitate. Cerca di mantenere una calma: se devi parlare con qualcuno meglio farlo mercoledì!

Sagittario

Se c’è una cosa che vuoi ora, è innamorarti. Per farlo ti devi lasciare andare, e vedrai che ci saranno belle emozioni. Venere è in transito per te. Nella fine della settimana, sono favoriti gli incontri.

Sul lavoro, cerca di valutare e di tenere in considerazione i cambiamenti in vista del futuro. Alcune cose vanno riviste, ma il successo arriverà in primavera!

Capricorno

Ottima situazione in amore, i sentimenti sono presenti. Ed anche se tu diffidi sempre, approfitta ora che le stelle sorridono.

Sul lavoro, sta per arrivare un cambiamento: devi solo capire se vale la pena continuare o meno un progetto!

Acquario

Se Venere entra nel segno, non puoi non accorgerti di quanto le situazioni amorose cambino in meglio. All’orizzonte ci saranno persino conoscenze trasgressive.

Sul lavoro, ora bisogna ripartire ed esplorare nuovi orizzonti. Le giornate che stanno per arrivare promettono grandi cose!

Pesci

Non ami le bugie, le situazione ambigue e le storie scomode o per nulla chiare. Per fortuna hai la Luna che ti sorride e miglioreranno i rapporti con segni come Capricorno e Acquario.

Sul lavoro, bisogna ripartire in vista del futuro: forse, potresti addirittura ricevere una proposta allettante. Mai dire mai.

