Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: Micaela ritrova Jimmy e vuole portarlo via da Napoli

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, le gemelle Cirillo sono tornate a Palazzo Palladini e scatenano il caos a casa di Filippo e Serena. La presenza di Virginia al San Filippo rischia di complicare i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo. Cerruti è ormai preda di una cieca gelosia e Guido peggiora ulteriormente la situazione con le sue considerazioni sull’infedeltà.

Nella puntata di martedì 1 marzo 2022, Niko rivede Manuela dopo tanti anni di lontananza, intanto Micaela mostra un rinnovato e sospetto interesse per suo figlio Jimmy. In seguito ad un nuovo scontro con Riccardo, Rossella si confida con la madre sulla sua paura di confrontarsi con una donna bella e di successo come Virginia. Cerruti ne combina un’altra delle sue con Sarti e incastra Guido e Mariella che dovranno correre ai ripari.

Nella puntata di mercoledì 2 marzo 2022, Chiara confida a Nunzio la ragione che la legava a Ludovico, mentre Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle. Jimmy, in seguito alla decisione della madre di portarlo via da Napoli, è in crisi. Una strana visita scombina nuovamente la serena vita di Guido e Mariella.

Nella puntata di giovedì 3 marzo 2022, dopo aver scoperto che Manuela vuole portare Jimmy con sè a Berlino, Bianca inizia a far fatica a mantenere il segreto del cugino. Susanna e Manuela si trovano finalmente l’una di fronte all’altra e tra le due sembra scattare subito una forte antipatia. Mentre Chiara e Lara scoprono una certa affinità sul lavoro, Nunzio vuole affrontare Ludovico. Renato riceve n regalo che sembra metterlo in difficoltà.

Nella puntata di venerdì 4 marzo 2022, dietro decisione di Micaela di portare Jimmy via con sé sembra celarsi un segreto che la ragazza non ha ancora mai confessato a nessuno. Patrizio è sempre più insoddisfatto del suo lavoro, mentre Katia mette Nunzio di fronte una spiacevole realtà.

Maria Rita Gagliardi

