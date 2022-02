GF Vip 6, Barù scatenato tra astinenza e una battuta shock – a chi si riferiva? È bufera

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 vi è stata una festa per il Carnevale 2022. Alcuni gieffini si sono mascherati e si sono divertiti ballando e bevendo. Ma anche in un clima festoso e giocoso non sono mancate le zizzanie. Protagonista del momento di tensione è stato Barù. Il nobile toscano è stato al centro dell’attenzione nei giorni passati per il suo legame particolare con Jessica Selassié. Lui specifica che vi è solo amicizia mentre lei è attratta e prova interesse nei confronti del 40enne. Addirittura la principessa etiope ha confidato a Barù di volerlo baciare ma il gieffino non sembrerebbe essere dello stesso avviso.

Barù e l’astinenza sessuale

Barù non è personaggio che ha troppi peli sulla lingua. Riguardo all’astinenza sessuale nella casa più spiata d’Italia, il 40enne ha affermato: ““Qui non si può dare…Io mi sfogherò… quando esco gliele do. Dopo 70 giorni circa, ma anche con la prima che capita. Devono tenermi al braccino”. Mentre Jessica Selassié ascoltava le parole del compagno d’avventura senza parlare, è stata coinvolta da Barù: “Jessica è ovvio che ha la priorità tra le donne, è una che ho messo in agenda, in calendario”.

Barù e l’insulto a Miriana Trevisan

Un’altra uscita di Barù, però, ha creato un nuovo polverone. Il nobile è una persona sempre abbastanza schietta e diretta e anche con alcuni eccessi. Nel corso della festa di Carnevale, Giucas Casella ha domandato da cosa si è travestita Miriana Trevisan. Jessica Selassié ha risposto da dama. Successivamente, però, è intervenuto Barù che ha dichiarato con un ghigno: “Da zo****a”. Le reazioni degli altri presenti completano il quadro: si sono udite risatine e nessuno ha ripreso Barù.

In breve tempo, però, il video ha provocato tantissime reazioni negative da parte dei telespettatori. C’è chi ha commentato: “Questo sta esagerando sta fuso vergognoso”. Un’altra utente ha scritto: “Da della zo****a a Miriana…… sarà abituato a dare della zo****a anche a sua sorella e a sua madre….e Jessica che ride!!!! Cosa ci sarà da ridere? Cafone maleducato non hai ne arte ne parte…non sei nessuno!”. Non è l’unica a prendersela anche con Jessica Selassié.

