L’Eredità 2 marzo 2022, Francesca alla seconda ghigliottina consecutiva non indovina la parola (ma ci va vicina)

Nella puntata di quest’oggi – 2 marzo 2022 – è tornata al gioco finale de L’Eredità Francesca.

La giovane campionessa, alla sua seconda ghigliottina consecutiva, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 42.500 euro dopo un paio di dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Palla

Battuto

Cinta

Crostino

Pappa.

E quest’oggì la campionessa dagli occhi azzurri, che nella vita fa la web content manager (e possiamo quindi in qualche forma considerarla una collega) ha scelto come parola Maiale, convinta al 33% della parola scelta.

Ma non era Maiale la parola scelta dagli autori ma bensì Lardo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi in merito alla scelta degli autori:

Palla di Lardo – è una citazione di Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick

Lardo battuto, è una nota ricetta (basta fare un giro sul web per rendercene conto).

Lardo di Cinta, della Cinta senese – pregiata razza di maiale (e proprio da qui era giunta l’idea della campionessa di scegliere maiale come parola).

Crostino è il modo più adatto per accompagnare il Lardo.

PappaLardo è un riferimento ad Adriano Pappalardo, noto cantante con cui chiudiamo (postando una sua canzone).

