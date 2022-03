Ecco chi è Gio Montana di Amici 2022: età, carriera e vita privata dell’artista di Amici 2022

Gio Montana (vero nome Giovanni Niro) è un cantante di Amici 2022 della squadra di Anna Pettinelli. Nato a Milano nel 1999, Gio prima di diventare famoso lavorava come cameriere in un bar. Ha sempre avuto il desiderio di diventare un cantante, ma suo padre, che è un muratore, non era molto favorevole a questa scelta. Vive in una casa popolare di pochissimi metri quadri assieme ai genitori, sua sorella, sua nipote e due cani.

Gio Montana ha scelto di partecipare ai cast di Amici di Maria De Filippi per entrare in una vera e propria scuola di canto, poichè non ha mai avuto la possibilità di farlo. L’artista ha già ottenuto il disco d’oro per Sole a Mezzonotte, brano auto-prodotto. Questo ha destato molte polemiche, poiché molti pensano che l’artista sia già conosciuto prima di Amici 2022 e avesse già una carriera alle sue spalle. Gio ha ricevuto una sorpresa da parte di Anna Pettinelli: una maglia per accedere al serale dentro ad una scatola. Viene scelto da Pettinelli nella sua squadra dopo aver mostrato di avere molta confidenza con il pubblico durante l’esibizione. A quanto pare, però, non basta e deve lavorare tanto per arrivare al serale. Durante il suo percorso, però, la sua insegnante ha parecchi dubbi su di lui, poiché lo vede piuttosto carente nelle cover e decide di eliminarlo. Dopodiché, interviene Rudy Zerbi che dichiara di non essere d’accordo con la Pettinelli e decide di accogliere Gio nella sua squadra.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa se sia single o fidanzato poiché non ci sono informazioni a riguardo.

