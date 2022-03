Chi è Cindy Marina, la miss albanese ospite a Sportitalia: curiosità e biografia

Qualche giorno fa, ospite nella trasmissione Sportitalia Mercato è stata ospite Cindy Marina, modella albanese-americana , presentatrice televisiva, giocatrice di pallavolo ed eletta Miss Albania nel 2019. Nata negli Stati Uniti, Cindy vanta un discreto curriculum come giocatrice professionista di pallavolo. Conosciamola meglio.

Biografia di Cindy Marina

Cindy Marina è nata il 18 luglio 1998 a Chicago, dalla relazione tra Ardian e Kristina Marina di Scutari. I suoi genitori sono albanesi e ha preso il suo nome dalla modella Cindy Crawford. È la seconda di tre figli; ha 2 fratelli Angelo e Brandon. Da piccola ha frequentato la Great Oak High School di Temecula in California, conseguendo il diploma nel 2016. Successivamente Cindy ha proseguito gli studi presso la Duke University di Durham, nella Carolina del Nord , ma si è trasferita alla University of Southern California a Los Angeles, in California, per il suo secondo anno, terminando nel 2020.

Cindy e la pallavolo

La madre di Cindy era una giocatrice di pallavolo e anche lei ha iniziato a praticare questo sport sin da piccola. Era una palleggiatrice nella squadra del liceo. Inoltre, è stata nominata dallo stato della California per il Gatorade Player of the Year. Dopo essersi diplomata al liceo, Cindy è entrata a far parte della Duke Blue Devils ed è stata nominata nella squadra All-Freshman della Atlantic Coast Conference (ACC). Per il suo secondo anno, Marina lasciò la Duke e iniziò a giocare per la squadra di pallavolo femminile dell’USC Trojans .

Marina è entrata a far parte della squadra nazionale di pallavolo femminile dell’Albania nel 2015 e ha portato la squadra al terzo posto nella Silver League durante la Women’s European Volleyball League 2018 in Ungheria. A 17 anni, Cindy è diventata la persona più giovane ad aver mai giocato per la nazionale albanese.

Cindy e la carriera

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Cindy ha iniziato a fare la modella all’età di 14 anni. Nel 2019 ha partecipato e vinto il concorso di Miss Albania. In seguito ha rappresentato l’Albania a Miss Universo 2019. Dall’agosto 2021 Cindy segue la Serie A per la tv albanese. Ha visto tra l’altro a ‘San Siro’ il derby tra Milan e Inter dell’andata finito 1-1.

La vita privata di Cindy

Guardando il suo profilo Instagram si possono notare tante foto di Cindy Marina ed è impossibile non accorgersi della sua notevole bellezza. Non si riesce, però, a comprendere se nella vita di Cindy vi sia presente, attualmente, l’amore.

