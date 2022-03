GF Vip, che litigio tra Barù e Lulù! Cosa è successo tra la fiamma e la sorella di Jessica?

Nonostante manchino pochissimi giorni alla conclusione del Grande Fratello Vip 6, i concorrenti della casa più spiata d’Italia continuano ad avere discussioni e liti. La pace non sembra davvero trovare molto spazio. Questa volta protagonisti di un confronto sono stati Barù Gaetani e Lucrezia Selassié. Vediamo cosa è accaduto.

La lite fra Lulù e Barù

Nel loft di Cinecittà è scoppiata una discussione accesa fra Barù Gaetani e Lucrezia Selassié e la motivazione è da rinvenire nell’asciugatrice. La principessa etiope è andata in lavanderia togliendo tutti i vestiti dall’asciugatrice per mettere dentro un perizoma e una federa. Il compagno d’avventura non l’ha presa benissimo e si è arrabbiato con la gieffina che, però, ha sottolineato che i vestiti tolti da Lulù fossero già asciutti. Il nobile toscano non era dello stesso avviso ed ha risposto che, invece, erano ancora umidi aggiungendo che la principessa etiope dovrebbe avere maggiore rispetto per le cose altrui. Barù ha detto: “Fai sempre lavatrici con solo due robe… per una mutanda e un copricuscino”. Il nobile ha inoltre tuonato: “Non fai mai niente, né turni, né niente… sei solo irritante”. Il gieffino ha proseguito: “Non ti si può mai dire nulla, sei intoccabile… ti abbiamo anche lavato tutti i piatti perché hai lasciato uno schifo”. La ragazza, alla fine, è scoppiata a piangere affermando che comunque è sempre colpa sua.

