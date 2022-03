La Norma, in onda su rai 5

Per il giovedì di Rai 5, è prevista la messa in onda della Norma di Vincenzo Bellini. Si tratta di un allestimento andato in scena presso il Teatro Comunale di Bologna. Una versione davvero encomiabile della tragedia lirica in due atti di Felice Romani. Musica di Vincenzo Bellini.

La trama

La storia avviene tutta in Gallia, durante il periodo dei Romani. Nella parte introduttiva dell’opera vediamo la sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, raccontare della sua storia d’amore clandestina con il proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli, custoditi dalla fedele Clotilde all’insaputa di tutti. Il suo segreto però è messo a repentaglio

Il cast

Nel cast troviamo la soprano Daniela Dessì che veste I panni della protagonista. È la Dessì che prende la responsabilità di vestire i panni di un simbolo della vocalità neoclassica, cavallo di battaglia di alcuni grandi soprani del passato, tra cui Maria Callas, Joan Sutherland e Montserrat Caballé. Al suo fianco, ad ogni modo troviamo il compagno d’arte e di vita Fabio Armiliato che veste I panni di Pollione.

Si tratta di un allestimento risalente al 2008, come già detto andato in scena al Teatro Comunale di Bologna nel 2008. La direzione dell’orchestra è stata affidata ad Evelino Pidò, il quale cura Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna. La regia è di Federico Tiezzi, mentre la regia televisiva è di Patrizia Carmine.

