Chi è il marito di Tiziana Panella? Hanno figli? Curiosità sulla vita privata della giornalista

Tra le conduttrici televisive più apprezzate dal pubblico c’è sicuramente Tiziana Panella, volto noto di La7 specialmente per via del programma Tagadà diretto proprio dalla giornalista napoletana.

Classe 1968, vero nome Emerenziana Panella (ma tutti la chiamano da sempre Tiziana), la conduttrice è sempre stata una grande appassionata di scrittura: basti pensare che all’età di 18 anni ha vinto il premio letterario indetto dall’Espresso.

Approda in Rai nel 1994 e contribuisce alla realizzazione di trasmissioni molto note come Chi l’ha visto (che condurrà per sei mesi nel 2000) e I Fatti Vostri. Lavorerà anche con Michele Santoro in Sciuscià e Il Miglio Verde, prima del suo “sbarco” a Omnibus, su La7, nel 2007. Le sue successive esperienze sono la conduzione di Coffee Break e l’attuale Tagadà, sempre su La7.

Tiziana Panella è stata sposata per circa 15 anni con un neurochirurgo (che l’aveva conosciuta dopo averla operata in seguito ad un infortunio accorso mentre danzava, ndr), ma ora la giornalista è sentimentalmente legata ad Anthony Acconcia, manager e politico, amministratore unico di Air Spa e Air Mobilità Srl. La coppia non condivide quasi nulla sui social in merito alla loro vita privata.

Tiziana Panella ha anche una figlia, Lucia, oggi 18enne, nata dal matrimonio con il neurochirurgo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui