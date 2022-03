Qual è la trama di This is Us, cui si ispira Noi con Lino Guanciale?

Prenderà il via domenica 6 marzo, su Rai 1, in prima serata, la nuova serie televisiva Noi, con protagonista l’attore abruzzese Lino Guanciale. Si tratta del remake di This is Us, serie TV statunitense nata dall’idea di Dan Fogelman.

La prima stagione di Noi è composta da 12 episodi: ogni domenica sera andranno in onda due episodi, per sei domeniche consecutive, fino al finale di stagione previsto per il 10 aprile 2022.

Oltre a Lino Guanciale, nel cast figurano anche Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone e Angela Ciaburri. La serie è ambientata a Torino nel 1984, dove Pietro e Rebecca sono in attesa dei loro tre gemelli, Claudio, Caterina “Cate” e Daniele.

Ma di cosa parla This is Us e qual è la trama della serie TV statunitense? Si tratta di un dramma familiare, che viene raccontato su tre archi temporali. Siamo sempre negli anni ’80, anche se in questo caso i protagonisti sono Jack e Rebecca, interpretati rispettivamente da Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Rebecca resta incinta di tre gemelli, ma durante il parto qualcosa va storto e uno dei neonati muore. La coppia decide di adottare un bambino afroamericano – su proposta del dottore che ha gestito il parto – e tornano a casa con tre figli. Dopo 36 anni, i tre fratelli vivono in città diverse negli USA: Kevin è un noto attore ed è molto legato alla sua gemella Katie, che ha problemi nel gestire il suo peso; infine Randall, marito e padre di due figlie, che decide di cercare il suo padre naturale.

This is Us è giunta alla sesta stagione: in Italia verrà trasmessa sul canale Fox a partire dal prossimo mese di aprile.

