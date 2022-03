Cotto e Mangiato ricetta del 3 marzo 2022: scaloppine con topinambur e limone

Se sei alla ricerca di un modo alternativo per preparare le scaloppine, Tessa fornisce una soluzione davvero gustosa. Si tratta delle scaloppine con topinambur e limone. Piatto veloce da preparare e che richiede davvero pochi ingredienti, vediamo insieme come si fa.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 grammi fettine di maiale

500 grammi di topinambur

Burro

Aglio

1 limone

Farina

Sale

Pepe

Procedimento

Prendi il topinambur lavalo bene e taglia a fettine sottili con una mandolina. Dopodiché metti a lessare in acqua salata. Intanto grattugia prima la scorsa del limone poi premi per ottenere del succo di limone fresco. Infarina le fette di carne e metti in padella con burro sciolto, aglio, sale e pepe. Fai cuocere qualche minuto per lato, il tempo che la carne si dori. Dopodiché quando il topinambur sarà lessato aggiungi in padella. Coperchia e fai andare a fuoco lento, il tempo che la carne cuocia e che il topinambur prenda sapore. Quando sarà pronto aggiungi la scorza grattugiata di limone e servi. Un piatto semplice e gustoso, facile da fare a casa, che combina secondo e contorno, per un risultato davvero eccellente. E come ogni giorno in compagnia di Tessa, anche la ricetta di oggi è Cotta e Mangiata.

