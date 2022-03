Mia Khalifa sta con l’Ucraina: i suoi post su Twitter parlano chiaro

Mia Khalifa fa sempre parlare di sé.

E noi non possiamo non scriverne, quando ottiene la ribalta.

Specie in questa occasione, ché non è per una delle sue foto che lasciano i tanti fan della ex attrice hard senza fiato.

La Khalifa sta facendo parlare di sé per un post di qualche giorno fa su Twitter, in cui ha condiviso una immagine in cui dà le istruzioni per fabbricare una bomba molotov.

Istruzioni per gli ucraini per costruire una bomba ironicamente intitolata a un ex politico sovietico nato in Russia.

Ma sono in tanti che hanno replicato preoccupandosi della scelta della attraente celebrità internet nata in Libano nel 1993.

C’è infatti chi ha scritto: “Capisco le ragioni dietro a questo post ma per favore cancellalo, non tutti devono sapere come fare una molotov”.

Dal canto suo la Khalifa ha mantenuto il post (pubblicato il 26 febbraio) ed ha poi postato un ulteriore post per mostrare il proprio appoggio al popolo ucraino:

Was logging in to chat in the DMs, and absolutely love to see OnlyFans standing in solidarity with our Ukrainian brothers and sisters ?? pic.twitter.com/dgLCWLyIeA — Mia K. (@miakhalifa) February 28, 2022

