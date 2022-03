Cake star a Varese: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25, su Real Time, andrà in onda la quarta puntata di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, condotto dalla frizzante Katia Follesa in compagnia del pasticcere superstar Damiano Carrara.

Gli appassionati del programma conoscono ormai molto bene il meccanismo della sfida. In ogni puntata, infatti, Katia e Damiano si recano in una città italiana per confrontare tre pasticcerie del luogo: le sfide verranno valutate dai giudici, che saranno chiamati a giudicare la location, il cabaret di paste e il cosiddetto ‘pezzo forte’.

Tutte e tre le pasticcerie in sfida potranno avvalersi del sostegno di un loro cliente abituale, che cercherà di far guadagnare 5 stelle alla propria pasticceria di fiducia proponendo ai giudici i dolci migliori.

Questa sera Katia Follesa e Damiano Carrara si recano a Varese, dove faranno visita subito a Giacomo, il primo concorrente in gara. Nella sua pasticceria ‘C’est la Vie’, che Giacomo considera una vera e propria boutique parigina, la “chicca” sembra essere il macaron: la cliente abituale è Gloria.

La seconda pasticceria in gara è quella di Claudio, che gestisce ‘Colombo’ da quando ha 18 anni. Claudio è soprannominato il capitano della pasticceria per via dei suoi passati calcistici. Il suo cliente abituale è Rick.

Infine, Katia e Damiano si recheranno presso la ‘Pasticceria Bassi – Villa Magnolia’ dove troveranno ad attenderli Andrea. La pasticceria è situata all’interno di una villa del 1902, dove Andrea – ex animatore turistico – vive assieme alla sua famiglia. Il cliente abituale è Domenico.

