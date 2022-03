Chi è Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale? I due hanno figli?

Lino Guanciale è uno dei protagonisti della serie Noi – remake della fortunatissima serie statunitense This is Us, ndr – che prenderà il via domenica 6 marzo con i primi due episodi.

Cosa si sa della vita privata dell’attore abruzzese? Lino Guanciale è sposato con Antonella Liuzzi, 35 anni, sette anni più giovane del marito. La moglie dell’artista è figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo delle Libertà e due volte sindaco di Noci, il paese in provincia di Bari dove è nata Antonella.

Laureata alla Bocconi di Milano in Economia e Legislazione per l’impresa, la 35enne ha lavorato nel famoso ateneo come assistente alla didattica dopo aver vissuto per un periodo anche ad Hong Kong. Dopo essere diventata Project Manager della SDA Bocconi School of Management nel 2019, oggi Antonella Liuzzi ricopre anche il ruolo di Presidente del CDA di Greenblu.it, un portale dedicato alle vacanze in Puglia e in Basilicata. Inoltre, la moglie di Guanciale è docente di ruolo alla Bocconi.

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale si sono sposati nel 2010. Il 14 novembre 2021 è nato il primogenito della coppia, Pietro. Tuttavia, Guanciale ha confessato in un’intervista su Oggi il sogno di entrambi di adottare un bambino di colore. Inoltre, l’attore si è dichiarato assolutamente favorevole ad una legge sullo Ius Soli.

“È una vergogna che i bambini nati qui, nonostante parlino italiano e con l’accento delle città, debbano essere costretti a porsi il problema nel rapporto con i compagni di scuola che possono dirsi italiani in virtù di attestati – ha detto Guanciale – È distruttivo dal punto di vista psicologico”.

