Chi è Barbara Francesca Ovieni la conduttrice fidanzata di Moreno? Curiosità e biografia

Barbara Francesca Ovieni è una conduttrice televisiva. Nata a Milano, nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti, Temptation Island (da tentatrice) ed è un volto di Rai Sport e 7 gold.

Inoltre, Barbara, che ha rimesso in pista nel 2020, con arrangiamenti nuovi, ‘Ballo Ballo’, brano del 1982 di Raffaella Carrà. A livello sentimentale è fidanzata con il cantante Moreno. Ma conosciamola meglio.

Biografia e carriera di Barbara Francesca Ovieni

Barbara Francesca Ovieni è nata a Milano il 24 ottobre del 1986, quindi, attualmente ha 35 anni. Il suo segno zodiacale è la Bilancia. Ha fatto il liceo artistico e e inseguito ha frequentato svariati corsi di recitazione e conduzione televisiva. Ha lavorato con Tommy Veee al programma Talent su Italia 1. In un’intervista rilasciata a Blasting News si ha detto: “Sono una donna intraprendente, indipendente, cerco di cogliere ogni occasione che mi si presenta in modo costruttivo, disordinata ma ordinata, forte ma fragile, sensuale ma dolcissima”. Nel 2010 è stata attrice in ‘Fratelli Benvenuti’ e l’anno successivo la possiamo ritrovare in ‘Operazione Vacanze‘. Ma non solo perché Barbara Francesca Ovieni ha fatto anche modella per Richmond.

Ha lavorato a ‘Grand Hotel Chiambretti’ ed ha partecipato anche a ‘Ciao Darwin’. Quindi ha potuto lavorare in trasmissioni con Piero Chiambretti e Paolo Bonolis. Nel 2016 rivestì il ruolo di tentatrice nel programma ‘Temptation Island’ condotto da Filippo Bisciglia.

Barbara è un volto anche di Rai Sport e, recentemente, era anche negli ospiti del programma di Rai 2 ‘Buongiorno Estate’.

A proposito di estate, nel luglio del 2020, ha riproposto il brano di Raffaella Carrà, “Ballo Ballo” il cui video è disponibile su YouTube.

La presentatrice è molto impegnata su 7 gold dove conduce ‘Diretta Stadio’ ed è presente anche ne ‘Il processo di 7 gold’. Si è avvicinata al mondo del calcio perché ne era curiosa e le piace vedere la passione che c’è tra i tifosi

Con oltre 130mila followers su Instagram, Barbara occupa la posizione 1429 come influencer.

La vita privata di Barbara

Barbara è fidanzata con il cantante Moreno Donadoni. Si conobbero ad aprile 2021. Come dichiarò ad un’intervista a gossip.fanpage.it: “Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile”. Quindi, a breve, i due innamorati festeggeranno un anno di fidanzamento.

