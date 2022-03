L’Eredità 4 marzo 2022, Cristina alla prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 4 marzo 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità la biologa Cristina.

La campionessa, alla sua prima ghigliottina, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 115.000 euro dopo un unico di dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Giudicare

Attesa

Serie

Corso

Organizzazione.

“E’ molto più facile da casa” – ha confermato la neo-campionessa, aggiungendo simpaticamente: “Mi serve il mio divano”.

E così ha mostrato la parola scelta: Sala.

Ma non era Sala la parola scelta dagli autori ma bensì Eventi.

Queste le spiegazioni di quest’oggi in merito alla scelta degli autori, aiutati dal padrone di casa Flavio Insinna:

A Giudicare degli Eventi, “non siamo messi benissimo” – dice Insinna.

In Attesa degli Eventi, quando si attende che

Serie di Eventi, come nell’estate romana – per esempio.

Corso degli Event

Organizzazione degli Eventi.

