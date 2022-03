GF Vip 6, Giucas chiede a Barù su Jessica: “La frequenterai fuori?” – la risposta lascia senza parole

Sta facendo molto dicutere un dialogo avvenuto dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Giucas Casella e Barù ieri sera.

L’argomento è Jessica, con cui Barù sta flirtando ormai da parecchio tempo (sebbene non abbia mai “affondato il colpo”), e Giucas fa delle domande abbastanza dirette al nipote di Costantino della Gherardesca.

Le parole sono riportate da ‘La Velenosa’ (fanpage amica di NonSolo.TV) e hanno fatto parecchio disuctere il web.

Alla domanda di Giucas: “Ma con Jessica c’è qualche cosa o non c’è niente?”

Barù ha risposto in maniera netta: “Non c’è niente”.

Il dialogo è quindi proseguito con le domande di Giucas:

“Ma è lei che non vuole o sei tu?”

“Sono io”

“Ma ti piace o non ti piace?”

“Non mi piace… No mi piace ma non mi piace in quel senso, mi piace come amica, mi fa ridere, ci scherzo, mi ci diverto insomma però non…”

“Non ti fa sangue”

“No”

“È un bella donna”

“Bellissima. Mi fa anche sangue però per me vuole di più del “sanguinio”. È una donna seria”.

Barù ha quindi sostanzialmente mantenuto l’atteggiamento “ambiguo” avuto in tutto questo tempo, con messaggi discordandi ad una delle tre principesse ancora dentro la casa.

Ma a far discutere più di tutto è stata la risposta alla domanda che vedremo di seguito, che tende a cozzare con altre dichiarazioni di Barù alla stessa Jessica.

“Perché tu vuoi una donna non seria?”

“Sì… No vabbè… Fammi uscire di qui, fammi respirare”

“La frequenterai (fuori, ndr)?”

“Non credo”

Addio ai sogni per i fan di questa coppia?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui