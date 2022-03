Isola dei famosi, ex vincitore di Amici nel cast? Lui rivela: “Ero in ballo in qualità di naufrago e poi inviato”

Il cast dell’Isola dei famosi 2022 è completo, ma è arrivata qualche rivelazione da parte di un ex vincitore di Amici

Manca pochissimo per il debutto dell‘Isola dei famosi 2022 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il cast è al completo, ma qualcuno ha voluto fare una piccola rivelazione in quanto è stato chiamato diverse volte per partecipare al survivor show di Canale 5. Si tratta di Andreas Muller, ballerino ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi.

“Una cosa che non sai: l’anno scorso ero in ballo per partecipare all’Isola dei famosi in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare come inviato. E niente stamattina mi sentivo nel mood” queste sono le parole dell’ex vincitore del Amici su Instagram.

Insomma, a quanto pare, Andreas ha voluto rivelare che “corteggiato” in passato dalla produzione dell’Isola dei famosi per più ruoli. Che quest’anno sia un naufrago a sorpresa? Chissà, nel frattempo il cast è già tutto pronto.

Ricordiamo che in qualità di inviato è stato scelto Alvin. Quest’anno i naufaghi invece saranno divisi in coppie e in single.

Quelli in coppia sono: Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due membri del gruppo I Cugini di Campagna.

Invece quelli single dovrebbero essere Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Nicolas Vaporidis, Ilaria Galassi, Matilde Brandi, Estefania Bernal, Marco Melandri, Antonio Zequila, Blind (ex partecipante di X Factor), Roger Balduino e Jovana Djorkevic.

