GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 42: “Non ce ne libereremo mai!”

E niente ce l’abbiamo messa davvero tutta per mandare a casa Giucas e per 2 minuti ci hanno fatto credere che fosse vero e invece… Aveva il biglietto di ritorno. Ce lo hanno impedito dopo che per tutta la settanta abbiamo votato! Cattivi!

Vi dico subito che io credo a Basciano che per me quelle parole la Caldonazzo le ha dette e lo sosterrò finché non verrà mostrato quel frammento di video. Sarebbe stato così semplice togliere ogni dubbio mostrando in diretta quell’esatto momento, in modo da vedere chi dei due davvero aveva ragione perché noi non abbiamo visto ma loro sì e hanno registrato tutto. Questo fatto di non mostrare mi fa credere totalmente ad Alessandro. Comunque quanto è stato ridicolo il confronto tra lui e Nathaly dove non potevano però citare quel fatto? Cioè dovevano chiaristi su quello ma non ne potevano parlare.

Spero che a Jessica venga fatta una statua per la pazienza che ha con la sorella, se non volete fargliela qua in Italia, fategliela in Etiopia ma se la merita. Io ho una sorella minore e ovviamente litighiamo ma né io né lei ci siamo mai dette le cose che Lulù ha detto a Jessica in questi mesi. Solo in questi giorni le ha detto “sfigata”, “per leccare il c**o ad un uomo non dicendo tua sorella”, “non sei normale” e tante altre. Jessica cerca sempre di tutelarla e giustificarla e il suo silenzio alle provocazioni della sorella non è mancanza di carattere ma maturità e tutela perché sa che rispondendo Lulù farebbe ancora peggio e passerebbe ancora peggio agli occhi delle persone. A me Jessica piace molto: sarà che è entrata brutto anatroccolo ed esce cigno, sarà che è un po’sfigata in amore ma io empatizzo molto con lei e spero sinceramente che vinca, alla faccia di tutti quelli che pensano non abbia carattere e possibilità .

Al televoto flash ieri a sorpresa è uscito Antonio. Secondo me il suo avvicinamento degli ultimi giorni a Delia non gli ha giovato e il pubblico lo ha “punito” facendolo uscire.

Ora al televoto ci sono Jessica, Davide e Miriana: io inutile che vi dico chi salvo perché l’ho già ampiamente fatto capire. A me piacerebbe uscisse Davide, che da tanto è competitivo mi fa quasi paura.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 3 marzo 2022

