Chi è Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian? Chi sono i figli Chiara e Philipp?

Basta dare un occhio a Wikipedia per capire che Bruno Canzian (in arte Red Canzian) è stato un rubacuori.

La più nota enciclopedia online gli attribuisce storie d’amore con affascinanti colleghe come Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi.

Chi è la moglie di Red Canzian, Beatrice Niederwieser?

Beatrice “Bea” Niederwieser è la moglie di Red Canzian.

Non è nota la sua esatta data di nascita, ma si sa che è di origini tedesche (anche se ha vissuto a Bolzano) e che è diplomata in pianoforte (la passione per la musica è una costante della famiglia, come vedremo).

Come si sono conosciuti i due? L’ex Pooh e l’attuale moglie si sono conosciuti tramite amici comuni. I due si sono poi sposati nel 2000.

Quando si sposarono, per entrambi non era il primo matrimonio ed entrambi avevano prole (di cui parleremo in seguito, giacché i figli lavorano in ambito musicale ed è interessante parlarne).

Red Canzian aveva già la figlia Chiara, avuta dall’ex moglie Delia Gualtiero (compagna del musicista dal 1980, sposata il 29 giugno 1986 e da cui si è separato nel 1992 – i due hanno collaborato in più di un’occasione) mentre Beatrice aveva un figlio, Philipp.

Beatrice Niederwieser e Red Canzian si sono conosciuti in un locale a Corvara. Per arrivare a diventare una coppia, però, sono stati necessari 10 anni – secondo quanto riportato dalle fonti che parlano della coppia (che si rifanno a una intervista di Red Canzian ai microfoni di Altoadige: “Una sera mi hanno presentato Bea. Una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”).

La donna non è sui social ed è difficile trovare foto pubbliche. Difficile frattanto vederla in televisione.

In compenso, gira una foto dal profilo Instagram di Red. Si tratta di un’immagine scattata per il matrimonio della figlia di Red, Chiara. Poi c’è quella che vi proponiamo di seguito dove i due, il 9 luglio del 2020, hanno festeggiato i 20 anni di matrimonio (con una ospite d’eccezione, vediamo).

Chi sono Chiara e Philipp, i figli della coppia?

Come detto, la coppia ha due figli, giunti dai precedenti matrimoni dei due.

Entrambi hanno lavorato / lavorano in ambito musicale e per questo risulta interessante parlarne.

Chiara – figlia di Red Canzian e Delia Gualtiero – è nata nel 1989. Immortalata sulla copertina del cd ‘Ascolta’ dei Pooh (uscito nel 2004), ha esordito nel mondo della musica nel 2008 con il singolo ‘Novembre ’96’.

Philipp Mersa, figlio di Bea nato nel 1982, lavora nel mondo della musica come batterista e si fa chiamare semplicemente Phil Mer.

Batterista di un gruppo rock (i Capsicum Tree, prodotti proprio da Canzian per il loro album d’esordio Eternal Life) ha suonato nelle tournée di diversi artisti del calibro di Pino Daniele, Patty Pravo, Malika Ayane, Francesco Renga e dei Pooh stessi.

Nel 1998 assieme a Phil e a Chiara ha registrato ‘Il calcio del sorriso’, adottato come inno del Treviso, squadra della sua città (sua di Red Canzian).

(Articolo scritto il 31 ottobre 2020 da Annarita Faggioni, rivisto e ripubblicato il 6 marzo 2022)

