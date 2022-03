La Cenerentola in onda su Rai 5

Il lunedì di Rai 5 si apre con l’opera teatrale La Cenerentola. Viene riproposta la versione andata in scena qualche anno fa presso il Teatro Carlo Felice. Ad occuparsi di questo specifico allestimento il regista Paul Curran, coadiuvato per la direzione dell’orchestra dal Maestro Renato Palumbo. Vediamo insieme trama e cast.

La trama

Come si evince già dal titolo, si tratta tratta una storia che prende spunto dall’omonima fiaba di Charles Perrault. Una giovane orfana, Cenerentola appunto, si ritrova a fare la sguattera di matrigna e sorellastre in casa sua. La situazione diventa sempre più insopportabile, complice una invidiosa matrigna della bellezza di Cenerentola che fa sfigurare le sue due brutte e goffe figlie. L’exploit si raggiunge con il ballo organizzato a palazzo, a cui possono partecipare tutte le ragazze in età da marito, di qualunque rango sociale. Nonostante il divieto assoluto dato alla giovane di prenderne parte, qualcosa più grande di lei le permetterà di vivere una meravigliosa notte, che sarà il preludio del suo lieto fine.

Il cast

Nel cast vedremo tra gli attori protagonisti sul palco Sonia Ganassi, Antonino Siragusa, Marco Vinco, Alfonso Antoniozzi, Simon Orfila, Paola Gardina, Carla Di Censo. La Regia tv è di Andrea Dorigo.

