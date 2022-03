Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 marzo 2022, previsioni della settimana

Come ogni settimana, eccoci ad un nuovo appuntamento astrologico con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo insieme cosa hanno da dire le stelle e quali consigli daranno ad ognuno dei segni zodiacali.

Ariete

Hai Venere in un transito positivo che ti farà avere voglia di amare. Occhio solo al weekdn che sarai preso da una ventata di nervosismo.

Sul lavoro, arriveranno buone notizie anche perché Giove è dalla tua parte! E l’equilibrio ritornerà nella tua vita.

Toro

È giunto il momento di metterti in discussione e di dare la giusta dimensione alla relazione. Forse ti manca qualcuno per questo non riesci a metterti in fuoco.

Sul lavoro, stanno per arrivare delle spese che non ti aspettavi, ma nell’aria si respira il cambiamento. Specie se lavori in maniera indipendente.

Gemelli

Hai un momento davvero propizio in amore, complice il transito di Venere. I single faranno nuovi incontri, le coppie si rafforzeranno. Ampia la voglia di lasciarsi andare.

Sul lavoro, forse ti toccherà spendere tanti soldi per la casa, ma gli incontri e i contatti sono favoriti e ben accetti.

Cancro

Arrivano buone notizie per i sentimenti perché Venere ti sorride. Dubbi sul passato non mancano, ma non ti manca la voglia di amare. Evita rapporti con ariete e Bilancia.

Sul lavoro, presto arriveranno belle notizie, anche se la settimana inizierà un po’ con il freno tirato.

Leone

In amore devi scegliere, nonostante l’opposizione di Venere. Passa il tempo con chi merita, senza credere alle critiche altrui.

Per il lavoro, la stanchezza si fa sentire e i guadagni forse non sono all’altezza della situazione! Non temere: presto arriveranno delle conferme.

Vergine

Resti sempre tra i segni top. C’è voglia di amare e stare vicino alle persone che ti piacciono, ma devi provare a non farti condizionare dal passato. Il cielo ti sorride.

Sul lavoro, i successi li hai collezionati, ma ora inizia la fase di recupero: devi capire bene come muoverti, cosa fare per realizzarti.

Bilancia

Se Venere ti sorride, puoi tirare un bel sospiro e stare sollevato. Cerca di prendere la strada che credi sia adatta a te, senza perdete la fiducia.

Sul lavoro, le giornate sono un po’ particolari: forse è il caso di risolvere un problema che ti trascini da tempo.

Scorpione

Ci vuole prudenza in amore, la fretta non porta da nessuna parte. Questo però non vuol dire essere troppo diffidente, altrimenti crei altri tipi di disagi.

Sul lavoro, ci sono buone novità e Mercurio sta per iniziare un transito importante, lo farà da giovedì. Datti da fare per risolvere un problema economico.

Sagittario

Venere ti sta sorridendo, ecco quindi che l’amore è favorito sia per le coppie che per I single. In frigo ottimi incontri, sia per chi cerca una storia seria sia per chi cerca incontri occasionali.

Sul lavoro, forse è il caso di rivedere alcuni progetti: non ci sono novità, attenzione alla giornata di giovedì. Meglio iniziare a pensare a cosa desideri fare da maggio.

Capricorno

L’amore va come dovrebbe. La settimana si apre con dolcezza, sei circondato da chi ti ama ed è pronto ad ascoltare ogni tua lamentela.

Circa il lavoro, cambiamenti in arrivo, forse hai aperto una vertenza o hai dovuto fare un ricorso. Meglio chiarire la tua posizione, una volta per tutte.

Acquario

Venere è prossima a calcare il tuo segno. Nell’attesa vivi tutto alla leggera e senza inutili gelosie. Ovviamente dipende tutto da te, stai sereno.

Sul lavoro, Venere e Marte transitano nel tuo segno e le buone idee, favorite da Saturno, non ti mancano di certo.

Pesci

Hai un’ottima forma in amore, anche grazie ai sorridi di Venere. Passa del tempo con chi ti vuole bene senza aver paura di commettere errori. Vivi tutto ad ampio spettro.

Sul lavoro, nuove proposte in arrivo: dimostra a tutti quanto vali. Stai aspettando una gratifica, una soddisfazione? Marzo sarà il mese giusto per respirare un po’.

