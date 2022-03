Chi è Alice Ricci, la fidanzata della speranza italiana nella MotoGP Enea Bastianini?

Enea Bastianini, nato a Rimini il 30 dicembre del 1997 è un pilota motociclistico, laureatosi campione del Mondo della Moto2 nel 2020. Nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio in Moto GP con il team privato Esponsorama Racing, con Luca Marini come compagno di squadra. Il 19 settembre ha conquistato il suo primo podio chiudendo al terzo posto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini corso a Misano Adriatico. Ha terminato la stagione all’undicesimo posto con 102 punti. Nel 2022 è passato al team Gresini Racing a bordo di una Ducati Desmosedici. Ha vinto il Gran Premio del Qatar, ottenendo così il suo primo successo in MotoGP alla prima gara della stagione. Enea è fidanzato con Alice Ricci. Scopriamo meglio chi è la giovane girlfriend del motociclista.

Alice ed Enea inseparabili

Al fianco di Bastianini, nella giorno della sua prima vittoria, anche la fidanzata Alice Ricci. La coppia è inseparabile come conferma la presenza della ragazza in Qatar. Alice è molto attiva sui social che aggiorna quasi quotidianamente i followers con scatti che raccontano la sua giornata e quella del fidanzato Bastianini. E’ molto legata al suo cane, ma soprattutto pubblica sui social le foto in compagnia del pilota di MotoGP. Alice, attualmente, ha oltre 10 mila seguaci su Instagram.

