Quanto guadagna e quanto ha guadagnato col porno Mia Khalifa?

Tutti (o quasi) conoscono Mia Khalifa, noto personaggio social americano (ma di origine libanese), oltre che modella e ovviamente attrice di film per adulti. Mia Khalifa è famosa soprattutto per essere stata attiva per molti anni nel mondo dell’hard, un settore che poi ha deciso di lasciare non senza polemiche e critiche.

Nata a Beirut, Libano, il 10 febbraio 1993, Mia Khalifa si è trasferita con la sua famiglia negli Stati Uniti nel 2001. Crescita con insegnamenti cattolici, l’ex diva del porno ha sempre definito la sua casa “molto conservatrice”.

Dopo essersi laureata presso l’Università del Texas a El Paso, Mia Khalifa ha lavorato come barista e modella part-time, prima di intraprendere la sua carriera nel cinema per adulti nell’ottobre 2014. Nel giro di poco, l’ex pornostar libanese ha scalato le classifiche, diventando la numero uno nel mondo dell’hard.

Una popolarità che l’ha esposta anche a minacce di morte da parte del fanatismo religioso. Lei stessa, in un’intervista rilasciata al Washington Post, aveva detto che i film di Hollywood ritraevano i musulmani in una luce molto più negativa rispetto ai film per adulti.

Nel gennaio 2015, Khalifa ha firmato un contratto a lungo termine con la compagnia Bang Bros che le richiedeva di recitare in più film ogni mese. Da qui le sue successive “dimissioni” da attrice porno: “Non voglio più niente di tutto questo – ha detto Mia – Voglio tornare ad occuparmi dei miei amici, della mia famiglia e delle mie relazioni”.

In tanti anni da diva dell’hard Mia Khalifa è riuscita ad intascare cifre gigantesche. Ancora oggi, grazie alla sua presenza sui social e su piattaforme come OnlyFans, il patrimonio netto di Mia è da capogiro: in questi primi mesi del 2022 ammonta alla bellezza di 3 milioni di dollari, pari a circa 2,7 milioni di euro al cambio attuale.

Tuttavia, in un tweet pubblicato nel 2019, Mia Khalifa precisava di aver guadagnato solo 12.000 dollari nel porno: “La gente pensa che io stia guadagnando i milioni dal porno. Completamente falso. In totale ho guadagnato circa 12mila dollari da quello e dopo non ho più visto un centesimo”. Il suo conto in banca dice ben altro…

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui